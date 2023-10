Mistero Roback: il giovane di proprietà del Milan è sparito

Il classe 2003 di proprietà del Milan, in prestito al Norrkoping Tidningar, non si fa vedere né sentire da due settimane: le ultime novità

Oltre allo scandalo scommesse elle ultime ore è emersa una vicenda preoccupante che riguarda Emile Roback . Il classe 2003 di proprietà del Milan , in prestito al Norrkoping Tidningar , nella massima serie svedese, non si fa vedere né sentire da due settimane .

Le parole del ds: "Voglio sapere che sta bene. E' preoccupante il fatto di non riuscire a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Voglio che venga qui. Possiamo trovare un piano che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che torni, ma è difficile sperarci quando ormai non lo vediamo da 14 giorni".