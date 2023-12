Milan, Miranda si avvicina: nelle prossime ore nuovi contatti

Il terzino è da tempo il prescelto del Milan come vice Theo Hernandez: nelle prossime ore previsti nuovi contatti per trovare l'intesa finale

Juan Miranda è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan . Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club rossonero nelle prossime ore avrà un nuovo contatto con l'entourage del giocatore , per sistemare gli ultimi dettagli del contratto.

Il classe 2000 è da tempo la scelta numero uno del Diavolo come vice Theo Hernandez. Il suo contratto con il Betis Siviglia scadrà a giugno 2024 e quindi dovrebbe arrivare in estate a parametro zero.