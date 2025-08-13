Milan, attesa per oggi l’ufficialità di De Winter

Dopo aver concluso tutte e visite di rito e le ultime questioni burocratiche, oggi De Winter firmerà il contratto che lo legherà al Milan

Il Milan aggiunge un nuovo tassello alla propria difesa: Koni De Winter sarà ufficialmente un giocatore rossonero nella giornata di oggi. L’arrivo del giovane centrale belga rappresenta un investimento sul presente e sul futuro, in linea con la strategia del club di unire talento e prospettiva. Cresciuto rapidamente nelle ultime stagioni, De Winter porta fisicità, lettura del gioco e duttilità tattica. La società ha scelto di puntare su di lui per rafforzare una retroguardia che vuole alzare il livello in ogni competizione. L’entusiasmo intorno al suo arrivo è palpabile a Casa Milan. De Winter troverà un ambiente competitivo ma stimolante, ideale per completare il proprio percorso di crescita.

Il futuro prossimo

L’obiettivo sarà inserirsi gradualmente nelle rotazioni, guadagnando fiducia e minuti sotto la guida di Massimiliano Allegri. La sua versatilità permetterà al tecnico di utilizzarlo in diversi contesti, adattandosi alle esigenze della squadra. Il Milan scommette su un profilo giovane ma già pronto a confrontarsi con le pressioni di San Siro. Ora toccherà al campo confermare che questa scelta potrà diventare una delle sorprese più felici della stagione. Fra poche ore, dunque, l’ormai ex Genoa diventerò ufficialmente un giocatore rossonero.