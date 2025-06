Il Milan fa sul serio per Xhaka: Tare in missione in Germania

Il Milan vuole fare sul serio per Granit Xhaka . Il centrocampista svizzero incarna il prototipo ideale del giocatore di Massimiliano Allegri , per l'esperienza e la qualità. Per questo ora il Diavolo sta spingendo per arrivare concretamente al capitano del Bayer Leverkusen .

Per questo Igli Tare si è recato in prima persona in Germania per capire la fattibilità dell'operazione. A tal proposito oggi La Gazzetta dello Sport ha titolato così: "Milan in Germania. Offerti 10 milioni per il pupillo di Tare".