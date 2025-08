Milan, Vlahovic ma non solo: salgono le quote per un altro nome

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per il prossimo anno. Non piace solo Vlahovic, ma è emerso anche un altro nome

In casa del Milan si continua a cercare un attaccante per la prossima stagione. Dopo gli acquisti di Modric, Ricci e Estupiñan, ora il club rossonero potrà concentrarsi sul rinforzo del reparto offensivo.

Primo obiettivo

Il nome caldo in via Aldo Rossi è quello di Dusan Vlahovic, che ha il contratto in scadenza il prossimo anno con la Juventus. Il serbo può andare via per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Nodo ingaggio

Tuttavia a preoccupare è il suo ingaggio, perché percepisce 12 milioni ma il Milan potrebbe arrivare al massimo a 7 milioni.

Alternativa interessante

Non c’è solo Vlahovic sulla lista del Milan. Piace infatti anche Rasmus Hojlund del Manchester United. Il suo agente ha già avuto dei colloqui con i dirigenti rossoneri, che potrebbero intensificarsi se al Manchester dovesse arrivare Sesko. Il Diavolo potrebbe prenderlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni.