Milan, sempre più vicina l’intesa per Loftus-Cheek: queste le cifre

Il Milan sembra essere vicino alla chiusura del terzo colpo di mercato. Vediamo di seguito le cifre per l’acquisto di Loftus-Cheek

Manca una sola giornata di campionato e poi la stagione 2022/23 sarà ufficialmente terminata. Grazie alla vittoria contro la Juventus nella scorsa giornata di Serie A, il Milanha blindato il quarto posto e ha conquistato un biglietto per la prossima edizione di Champions League. Tuttavia i rossoneri hanno ancora la possibilità di migliorare il loro piazzamento. In caso di vittoria contro l’Hellas e in caso di sconfitta dell’Inter, gli uomini di Pioli potrebbero chiudere la stagione in terza posizione. Nel frattempo però la società si è già messa al lavoro per apportare delle modifiche alla rosa attuale, che in più occasioni non si è dimostrata all’altezza.

Maldini e Massara hanno già messo a segno due colpi per la prossima stagione, ancora prima dell’apertura del mercato estivo. Dopo Marco Sportiello e Daichi Kamada, ora la dirigenza si sta muovendo per mettere a segno anche il terzo colpo di mercato. I meneghini sono infatti all’assalto su Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea. Il giocatore è in uscita e si trova al vertice delle preferenze del Milan per rinforzare la sua mediana. L’inglese ha il contratto in scadenza nel 2024, ma non rientra più nel progetto del club londinese. La richiesta iniziale del Chelsea era di 20 milioni di euro, ma il Diavolo sta lavorando per ottenere uno sconto e chiudere la trattativa a 15 milioni più bonus.

I contatti tra le due parti sono continui e in Inghilterra sono convinti che l'intesa sia quasi raggiunta. Il Milan è riuscito a battere tutta la concorrenza, compresa quella della Lazio. Il tecnico Sarri lo aveva allenato proprio al Chelsea e aveva pensato a lui per rafforzare il centrocampo biancoceleste. Tuttavia salvo clamorosi colpi di scena, sarà il Milan a spuntarla. Il club di via Aldo Rossi vuole chiudere la trattativa entro il mese di giugno.