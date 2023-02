Milan, venerdì parte la vendita dei biglietti per l’ultima sfida di febbraio

Il mese di febbraio si chiude con un big match per il Milan, che in casa dovrà affrontare l’Atalanta. La partita è in programma domenica 26 febbraio alle 20:45 e sarà un vero e proprio scontro diretto per l’alta classifica. Quello tra i rossoneri e i nerazzurri sarà il 143esimo incontro, con i meneghini in vantaggio con 68 vittorie, 47 pareggi e 27 sconfitte. Nella partita d’andata la sfida è terminata sul risultato di 1-1: gli orobici erano passati in vantaggio con Malinovskyi, ma poi la partita è stata recuperata da Bennacer.