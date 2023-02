Milan: lavoro personalizzato per Tomori, Maignan Ibra e…

Il Milan di Stefano Pioli ha svolto una seduta di allenamento mattutina nel centro sportivo rossonero di Milanello . Stando alle ultime notizie, Zlatan Ibrahimovic ha svolto una seduta di allenamento personalizzato, così come da programma. Il totem svedese va comunque verso la convocazione per Milan-Torino di venerdì sera, ore 20:45 , a 'San Siro'. Vedremo se l'attaccante sarà chiamato in causa, o se verrà impegnato negli ultimi minuti di gara.

Lavoro personalizzato:

Allenamento personalizzato, anche per Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer, che lavorano per tornare in campo in Milan-Tottenham di martedì prossimo, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Infine, Mike Maignan: si è allenato tra la palestra e la parte dedicata ai portieri.