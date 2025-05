Milan, Under 17 femminile: occhi puntati sulla fase finale

Dopo una brillante fase interregionale le rossonere si preparano a giocare per lo Scudetto. Ecco il comunicato...

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: "È stato il modo migliore per chiudere la Fase Interregionale, quello dell'Under 17 femminile. Le giovani rossonere hanno concluso la seconda tranche del campionato con una bellissima affermazione nel Derby contro l'Inter campione d'Italia in carica. Un 2-0, quello del PUMA House of Football, che ha sigillato il secondo posto delle rossonere nel girone alle spalle di una Juventus quasi inarrestabile (13 vittorie e un pareggio)".