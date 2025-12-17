Milan, le ultime da Riyad: Leao ancora a parte

Milan-Napoli, le ultime da Riyad: Leao si allena a parte ed è in forte dubbio per la semifinale. Le novità sulle scelte di formazione.

È ancora in corso la rifinitura rossonera al campo di allenamento Princess Noura di Riyad, in vista del match di domani sera contro il Napoli. Le ultime dal campo parlano di un Rafa Leao che non si è allenato insieme al resto dei compagni, ma ha svolto una seduta personalizzata prima dell’inizio dell’allenamento.

Allegri in conferenza aveva dato la sua presenza per domani sera in forse e possiamo continuare a considerarla tale. Il fatto che non abbia preso parte all’allenamento regolarmente non permette di dare per certa la sua presenza. Anzi, ad oggi è più un no che un sì, anche solo per la panchina.

Un rientro rimandato

Se il Milan però dovesse riuscire a superare la semifinale, allora Leao tornerebbe in ballo per l’eventuale finale. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.

Per quanto riguarda il resto della formazione, De Winter sostituirà Gabbia al centro della difesa e per il resto è confermata la stessa formazione vista nell’ultima sfida di Serie A a San Siro contro il Sassuolo.