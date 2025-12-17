Milan, Allegri in conferenza: “Ci aspettiamo una partita intensa”

Allegri parla alla vigilia di Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: le parole del tecnico rossonero su partita, recuperi, Gimenez e mercato.

In vista del match di domani sera di Supercoppa Italiana, in cui il Milan affronterà il Napoli, ha parlato in conferenza stampa mister Massimiliano Allegri insieme al capitano Mike Maignan. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del tecnico rossonero.

Le parole di Allegri alla vigilia

Sulla partita di domani e sui troppi gol presi contro le piccole:

“Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocarsi la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono stati dei momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì”.

Su Fofana e Leao:

“Per quanto riguarda la loro condizioni. Fofana è a completa disposizione, Leao lo vedremo dopo la rifinitura di oggi”.

Sui possibili cambiamenti di modulo:

“Non è questione di numeri. Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori”.

Sulle differenze rispetto al match giocato in campionato col Napoli:

“Il Napoli è una squadra molto forte, che ha qualità in velocità e che segna molto dentro l’area. Domani sarà una partita diversa da quella che abbiamo giocato in campionato. Sarà sicuramente una bella partita perché in campo ci sono giocatori di valore”.

Sugli Under 23 aggregati:

“Ho portato dei giocatori dell’U23 per premiarli, per il Milan è importante per creare valore per la prima squadra da un anno all’altro. Per loro sarà un’esperienza importante e siamo contenti di averli”.

Su Gimenez e sul mercato in entrata:

“Gimenez stava seguendo una terapia conservativa, le cose stavano andando bene, poi però il problema si è riacutizzato. Ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società”.

Sul Napoli:

“Domani affronteremo un Napoli arrabbiato dopo due sconfitte consecutive, anche per loro la Supercoppa è un obiettivo. Conte riesce a tirare fuori il meglio dai propri giocatori in queste situazioni. Bisognerà stare attenti. Il Napoli ha giocato delle partite molto aggressive dal punto di vista fisico, ci aspettiamo una partita intensa. Dobbiamo fare una buona partita tecnicamente”.