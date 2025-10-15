Guaio Milan, si ferma di nuovo Pulisic

Brutte notizie per il Milan: Christian Pulisic si ferma di nuovo per un problema muscolare durante l’amichevole USA-Australia.

Brutte notizie per il Milan che arrivano dagli Stati Uniti: si è infatti fermato nuovamente Christian Pulisic. Impiegato dal primo minuto dal proprio C.t Mauricio Pochettino nell’amichevole contro l’Australia, l’attaccante rossonero ha accusato un problema muscolare intorno alla mezz’ora di gioco ed è stato costretto a lasciare il campo.

Milan col fiato sospeso

Al termine del match, in conferenza stampa, il C.t degli Stati Uniti Pochettino ha dichiarato:

“Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla.”

Ora non resta che attendere le valutazioni dello staff medico rossonero, che esaminerà Pulisic al rientro in Italia per capire l’entità dell’infortunio. La sensazione è che, anche se si trattasse di un problema lieve, non verrà comunque rischiato per la sfida di domenica contro la Fiorentina.