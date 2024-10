Milan-Udinese a Chiffi: non sarà il primo incrocio con i rossoneri

Facciamo il punto in vista di Milan vs Udinese di sabato alle ore 18. IL direttore di gara sarà il signor Chiffi

Ad arbitrare Milan vs Udinese di sabato sarà l'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il direttore di gara non sarà la prima volta che dirigerà una partita dei rossoneri. Sarà infatti l'undicesimo gettone in un match con in campo i rossoneri.