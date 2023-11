Verso Milan-Udinese, questo l’allenamento dei bianconeri in vista di sabato

Questa mattina anche l’Udinese è sceso in campo per preparare la sfida di sabato sera contro il Milan, in programma a San Siro

Sabato sera il Milansarà impegnato nella sfida di San Siro contro l’Udinese, valida per l’undicesima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono tornare a vincere in campionato, dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio contro il Napoli. Dall’altra parte invece gli avversari sono alla ricerca della loro prima vittoria stagionale.

Allenamento dei bianconeri — Ieri sera i bianconeri hanno perso la partita di Coppa Italia contro il Cagliari, ma già da oggi sono tornati ad allenarsi per preparare la sfida contro il Diavolo. I friulani si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo dove i titolari impiegati ieri sera hanno effettuato un lavoro di scarico. Invece il resto del gruppo ha svolto un lavoro tattico in campo. Il programma di domani prevede la rifinitura al mattino e successivamente la partenza per Milano.

