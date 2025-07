Milan, domani turnover contro il Perth Glory: ecco chi giocherà

Il Milan sta pensando di realizzare un ampio turnover per l’amichevole di domani contro il Perth Glory. Ecco chi scenderà in campo

Domani alle 12.20 ore italiane il Milan scenderà in campo contro il Perth Glory per l’ultima amichevole della tournée estiva tra Asia e Oceania.

Turnover

La partita si disputerà all’HBF Park di Perth e verrà trasmessa sul canale rossonero Milan TV. Per questa partita mister Allegri sta pensando di effettuare un largo turnover per dare la possibilità di giocare dall’inizio a tutti quei giocatori che sono scesi meno in campo nelle altre due gare.

Cambiamenti

In questo modo molti avranno modo di mettere minuti nelle gambe. Secondo quanto emerso ci saranno dal primo minuto il nuovo acquisto Pervis Estupinan, il terzino destro Alex Jimenez, il centrocampista Warren Bondo e gli attaccanti Okafor e Chukwueze.