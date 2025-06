Milan, trovato accordo con Xhaka: cosa filtra sul suo futuro

Ma lui non sarà l’unico rinforzo per questa zona di campo. Da tempo ormai l’obiettivo dei Diavoli è Granit Zhaka del Bayer Leverkusen. I rossoneri hanno trovato un accordo con lo svizzero per un triennale .

Quest’anno Xhaka ha preso parte a 33 gare in Bundesliga, 10 in Champions League, 5 in Coppa di Germania e 2 in Supercoppa tedesca. In totale ha giocato 49 partite, condite da 2 gol, 8 ammonizioni e 0 espulsioni.