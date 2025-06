Calciomercato Milan – Tare ribalta la squadra: “Ecco chi vuole comprare!”

Nei giorni scorsi abbiamo fatto un focus di calciomercato in cui vi abbiamo indicato tutti gli obiettivi e anche i vari sogni di mercato di Massimiliano Allegri per il suo Milan. Alcuni sono nomi caldi, possibili e concreti, mentre altri rappresentano per ora delle semplici idee o delle suggestioni. Occhio però anche a quelle che sono le idee del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. E' infatti proprio il dirigente albanese a tirare le fila del calciomercato del Milan, indirizzando le operazioni del Diavolo soprattutto su diversi nomi che sono di suo gradimento e che segue da tempo. In quest'occasione dunque passiamo in rassegna quelli che sono gli obiettivi di mercato di Tare per il nuovo Milan che sta nascendo: ecco, uno dopo l'altro, tutti i nomi nel mirino del DS rossonero <<<