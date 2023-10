Milan, tre nomi per l’attacco del futuro: c’è un nuovo profilo

Il Milan sta cercando dei rinforzi per l’attacco della prossima stagione. Sono tre i profili monitorati dai rossoneri

Il Milancontinua a lavorare silenziosamente sul mercato. La società meneghina sa di dover migliorare ancora di più la rosa a disposizione di mister Pioli, dopo la rivoluzione attuata in estate. Il sogno del club di via Aldo Rossi è di rendere ancora più forte il gruppo, inserendo dei validi innesti in ogni settore.

Tre nomi per l’attacco — Come prima cosa il Milan dovràrafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Ci sono ormai da tempo due nomi che vengono accostati al Diavolo, mentre nelle ultime ore si è aggiunto un terzo nome. A piacere alla dirigenza rossonera non sono soltanto Taremi e David. Fra gli osservati speciali è apparso anche il nome del nigeriano Orban, attaccante classe 2002 del Gent.

