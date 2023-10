ESCLUSIVA MILAN | Bellantone: “Loftus tanta roba, Reijnders monitorato da anni. Adli invece…”

Per parlare dell'avvio di stagione del Milan, del mercato e di varie questioni tecnico-tattiche, abbiamo raggiunto in esclusiva Davide Bellantone, noto procuratore sportivo

Al fine di stilare un bilancio delle note tecniche e tattiche di questa prima parte di stagione, abbiamo impostato un focus specifico con Davide Bellantone procuratore sportivo.

Chiacchierato e sulla bocca di tutti è certamente Adli, da cui non ci si attendeva un simile exploit dopo la prima altalenante stagione. Il tuo giudizio?

“A me Adli non colpisce più di tanto…”.

Sotto quali aspetti non ti ha convinto?

“Non è che non mi abbia convinto, però ripercorre un po’ la parabola di tanti calciatori che, in Italia, non hanno ingranato subito, per poi imporsi strada facendo. È sicuramente una nota tattica di cui dar merito a Pioli. Questo sì”.

Il giocatore che, proprio tatticamente, ti ha sorpreso di più in questo avvio di stagione?

“Io voto Loftus-Cheek. È tanta roba sotto vari punti di vista. Può ricoprirti inoltre tantissimi ruoli: dal regista classico, al mediano “box to box”, come gli abbiamo visto fare in diverse uscite stagionali”.

Molti, anche tra gli ex calciatori del Milan, sono rimasti incantati da Reijnders…

“Reijnders incanta chi non lo conosceva bene fin da prima, sono anni che veniva monitorato. Mi piace molto come lo utilizza Pioli: mezz’ala offensiva e, talvolta, trequartista. Vorrei poi aggiungere un aspetto sulla fase offensiva del Milan in generale…”.

Prego.

“Tanti criticano la partita con il Verona, ma andate ad analizzare tatticamente che cosa fa Pioli. Il tecnico rossonero si distingue in modo magistrale, facendo fare a Musah il quinto, favorendo la discesa dei due terzini e offrendo a Pulisic supporto sulla trequarti: queste sono mosse da veri intenditori di calcio”.

