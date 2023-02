Andiamo a vedere la time machine di Milan-Torino: alcuni precedenti

“Partiamo da oltre 30 anni fa, dall'inizio degli anni '90. 8 dicembre 1991, oltre 70mila tifosi a San Siro per l'incrocio tra due squadre di alto livello: i rossoneri avrebbero conquistato, al termine della stagione, il 12° Scudetto mentre i granata si sarebbero spinti fino a una storica Finale di Coppa UEFA , con tanto di Real Madrid eliminato in Semifinale. Serviva quindi una grande prestazione, e il Milan di Capello rispose presente con 90' ricchi di occasioni e siglati da un gol per tempo. Nel primo tempo un colpo acrobatico di ginocchio di Gullit, su cross di Evani; a inizio ripresa la firma di Massaro , che di testa a centro area fissò il punteggio sul 2-0 finale. Un successo importante, che valse la conferma in testa alla classifica sulle inseguitrici Juventus e Napoli”.

“Di presupposti ben diversi la seconda sfida che andiamo a rivivere. Il 6-0 della stagione 2002/03, infatti, rappresenta uno dei punteggi più larghi nella storia dei precedenti tra le due squadre. Ci si trovava agli albori di una stagione indimenticabile, con il Milan di Ancelotti che scese in campo con il consueto albero di Natale chiudendo la pratica già nel primo tempo. Rigore di Pirlo, raddoppio di Inzaghi e terzo gol di Serginho, che aveva anche assistito SuperPippo sul 2-0. La ripresa divenne quindi una formalità, con l'esordio in campionato di Dalla Bona e i tanti minuti concessi a un giovane Marco Borriello, ma la partita entrò negli annali statistici per la tripletta "perfetta", la prima in rossonero, completata da Inzaghi : alla rete di sinistro nel primo tempo seguì prima un inserimento da rapace nell'area piccola con il destro, per il 4-0, e poi (dopo un autogol di Fattori) il colpo di testa del 6-0 finale”.

21 AGOSTO 2016: LA PRIMA DI CARLOS

"Di tripletta in tripletta, a 14 anni di distanza. Da Filippo Inzaghi a Carlos Bacca, che lasciò indelebile la sua impronta sulla prima giornata della stagione 2016/17: annata ricca di cambiamenti, dentro e fuori dal campo, in casa rossonera. Servirono 38' all'attaccante colombiano per regalare la prima gioia a Vincenzo Montella, che tra l'altro in panchina affrontava un recente passato rossonero in Siniša Mihajlović. Cross di Abate, colpo di testa in tuffo di Bacca per l'1-0. Ben più vivace il secondo tempo, in particolare l'inizio: dopo il pari granata con Belotti la doppia risposta di Carlos. 50', cross di Niang che il numero 70 rossonero prima appoggia di destro per concludere di sinistro; 63', rigore trasformato con freddezza spiazzando Padelli. La prima tripletta in Serie A - e con il Milan - per Bacca, in campo anche qualche mese dopo a Doha quando il Milan conquistò la sua settima Supercoppa Italiana".