Milan, le top news di mercato

Ieri è stato il giorno della sfida fra Milan e Bari. Da oggi invece la testa andrà sull'inizio della Serie A. Trattativa viva per Hojlund

Ieri è stato il giorno della prima sfida ufficiale della stagione del Milan: i rossoneri ha sconfitto il Bari nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Intanto prosegue il lavoro della dirigenza sul mercato, con la trattativa per Hojlund in primo piano.

Milan-Bari 2-0, buona la prima

Il Milan risponde presente al debutto ufficiale. 2-0 al Bari e passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia. Gara senza fronzoli, gestita con autorità e decisa dalle giocate dei singoli. Massimiliano Allegri ha ottenuto quello che serviva: solidità e concretezza. Non era una prova di stile, ma di maturità. E San Siro, con oltre 70mila spettatori, ha applaudito soddisfatto.

Leao ko

Notte positiva macchiata da una brutta notizia: Rafael Leao si è fermato per un problema al polpaccio. L’attaccante portoghese è uscito scuro in volto e ora si attende l’esito degli esami. L’infortunio mette in allarme il Milan a pochi giorni dall’inizio della Serie A. Senza il suo trascinatore, cambiano gerarchie e piani tattici. Lo staff medico spera in uno stop breve, ma la preoccupazione resta.

Testa alla Cremonese

In archivio la Coppa Italia, la settimana del Milan si concentra sul campionato. Sabato sera a San Siro arriva la Cremonese e non ci saranno margini per distrazioni. Allegri vuole partire forte in Serie A, soprattutto davanti al proprio pubblico. Le prime giornate spesso pesano più di quanto si pensi e servono punti subito. Le assenze rischiano di complicare i piani, ma l’obiettivo è chiaro: iniziare con un successo netto.

Dubbio Hojlund

Il Milan valuta seriamente Rasmus Hojlund. L’attaccante del Manchester United ha aperto al trasferimento, ma chiede garanzie sul futuro. Nessun prestito fine a sé stesso, solo condizioni chiare per restare a lungo. La dirigenza rossonera cerca l’intesa definitiva, anche se le cifre restano alte. L’operazione non è semplice, ma la volontà del danese può fare la differenza. Il ritorno in Italia diventa più di un’ipotesi.