Milan, Ricci: “Puntiamo in alto. Si è creato un grande gruppo”
Edoardo Benedetti
Milano
18 Agosto, 00:01
Samuele Ricci
Le dichiarazioni di Samuele Ricci nel post-partita di Milan-Bari: "Ci tengo a ringraziare i tifosi per il supporto che ci hanno dato".

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo la partita tra Milan e Bari vinta 2-0 dai rossoneri, ha commentato così la partita, il suo esordio in partite ufficiali col Milan e le ambizioni del gruppo.

Le dichiarazioni di Ricci

“Abbiamo fatto una buona partita, ci sono cose da limare. Abbiamo avuto tante occasioni, potevamo essere più concreti; abbiamo gestito bene la palla, in un periodo così è meglio tenere un po’ più il pallone e far correre più gli avversari. […] Puntiamo in alto, puntiamo a fare il massimo. Si è creato un grande gruppo, anche grazie a chi c’era già al Milan. Mi trovo molto bene con la squadra, con il mister e con i ragazzi. Ho trovato ragazzi splendidi, grande professionalità e disponibilità. Ci tengo a ringraziare i tifosi per oggi per il supporto che ci hanno dato, non era scontato in una data così estiva”.

