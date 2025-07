Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Fra sedute e amichevoli, il Milan continua la sua tournée estiva tra Asia e Pacifico. Dopo la partita contro il Liverpool, fra pochi giorni i rossoneri affronteranno il Perth Glory il 31 agosto.

Attesa Jashari

Dopo il nuovo rilancio ufficiale del Milan per Ardon Jashari, la palla passa ora al Club Brugge. I rossoneri hanno alzato l’offerta a 35 milioni di euro più bonus, avvicinandosi alle richieste fatte da tempo. La trattativa, pur complessa, sembra ora entrata nella fase decisiva. Da Via Aldo Rossi traspare cauto ottimismo per una chiusura a breve. Il Brugge valuterà attentamente la proposta nei prossimi giorni e darà una risposta definitiva per l’operazione.

Parla Ricci

Primi giorni in rossonero per Samuele Ricci, che ha rotto il silenzio commentando l’inizio della sua nuova avventura al Milan. Il centrocampista si è detto entusiasta dell’arrivo dal Torino e pronto a dare tutto per la società. Ha sottolineato l’importanza di indossare una maglia così prestigiosa nella sua carriera. Ricci ha iniziato fin da subito a lavorare con i nuovi compagni e a prendere confidenza con gli schemi di Allegri. Lo staff tecnico è soddisfatto del suo atteggiamento e della sua voglia di integrarsi. Il suo percorso al Milan è appena cominciato, ma le premesse sono incoraggianti.

Visite mediche Colombo

Lorenzo Colombo è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Genoa. L’attaccante, in uscita dal Milan, è atteso oggi per le visite mediche con il club rossoblù. L’accordo tra le due società è stato definito nei giorni scorsi. Il trasferimento avverrà in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo. Le condizioni sono legate a salvezza del Genoa e obiettivi personali facilmente aggiungibili. Colombo è pronto a mettersi di nuovo in gioco e a ritagliarsi spazio in Serie A.

Cessione ufficiale

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Emerson Royal al Flamengo attraverso un comunicato. Il terzino brasiliano lascia i rossoneri dopo una sola stagione a Milano. Operazione a titolo definitivo, con il club brasiliano che verserà circa 10 milioni di euro. Il giocatore torna così in patria per rilanciarsi dopo un’annata complicata in Italia. Il Milan ora valuta le alternative per rinforzare la corsia destra.