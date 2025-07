Milan, Okafor incanta: nuova risorsa per Allegri?

Noah Okafor ha incantato durante l’amichevole tra il Milan e il Liverpool, dove ha messo a segno una fantastica doppietta

Ieri pomeriggio il Milan ha battuto per 4-2 il Liverpool nella seconda amichevole della tournée estiva in Asia. I rossoneri hanno messo in campo una grande prestazione, capace di entusiasmare i tifosi e convincere gli addetti ai lavori.

Grande vittoria

Il successo dei rossoneri non è passato inosservato, tanto che l’edizione odierna di Tuttosport ha titolato: “Nuovo Leao, che Okafor!”. I due sono stati i protagonisti del match, autori di tre gol su quattro del Diavolo.

Okafor stupisce tutti

Soprattutto Okafor ha stupito: già noto per la sua velocità e capacità di finalizzazione, ora però sembra aver compiuto un salto di qualità. Ha dimostrato una grande intelligenza tattica, muovendosi bene tra le linee e partecipando alla fase di non possesso.

Nuova risorsa

Il Milan ha trovato in lui una nuova risorsa offensiva e una nuova soluzione tattica. Ci sono tutti i giusti presupposti per far sì che dia una grande mano al nuovo Milan e, perché no, diventarne uno dei protagonisti.