Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

È tempo di seconda amichevole ufficiale in casa Milan. Quest’oggi alle 13:30 i rossoneri affronteranno il Liverpool di Arne Slot a Hong Kong. Nel frattempo, si registrano movimenti concreti in ottica mercato sia in entrata che in uscita.

Affondo Jashari

Il Milan ha deciso di alzare l’offerta per Ardon Jashari, centrocampista del Club Brugge. La nuova proposta prevede 35 milioni di euro come parte fissa, più bonus. L’inserimento di premi legati a rendimento e obiettivi avvicina le posizioni. Le parti sembrano ora più vicine a un’intesa definitiva. Il Milan punta a chiudere l’operazione entro la fine del mese. Jashari è considerato il rinforzo ideale per il centrocampo di Allegri.

Oggi in campo

Alle 13:30 italiane i rossoneri scenderanno in campo a Hong Kong contro il Liverpool. Sarà la seconda sfida contro una big europea per la squadra di Allegri. Il tecnico testerà i nuovi equilibri tattici e darà spazio a diversi giocatori. Attesa anche per l’esordio della nuova terza maglia gialla con colletto verde scuro. Un banco di prova importante per valutare i progressi della preparazione e dare seguito al match contr l’Arsenal.

Emerson Royal parte

Emerson Royal è ormai a un passo dall’addio definitivo al Milan. Il terzino brasiliano è in viaggio verso Rio de Janeiro per legarsi al Flamengo. Oggi sosterrà le visite mediche con il club carioca prima della firma sul contratto. L’operazione prevede un trasferimento a titolo definitivo. Il Milan incasserà circa 9 milioni di euro dalla cessione. Il terzino saluta dopo un anno e una parentesi poco fortunata in rossonero.

Doué in bilico

Resta viva, ma tutt’altro che semplice, la trattativa tra Milan e Strasburgo per Guela Doué. Il terzino destro piace molto alla dirigenza rossonera, che continua a seguirlo con attenzione. Lo Strasburgo però chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro, ritenuta al momento alta dai rossoneri. I contatti proseguono, ma al momento non c’è ancora un’intesa vicina. Il club francese crede molto nel valore futuro del giocatore e non vuole svenderlo. Il Milan valuterà se rilanciare o virare su alternative nelle prossime settimane.