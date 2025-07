Milan: primo allenamento con la squadra per Estupinian

Pervis Estupinian è volato ad Hong Kong dai suoi nuovi compagni con cui ha svolto il suo primo allenamento in rossonero

Pervis Estupinan ha svolto oggi il primo allenamento ad Hong Kong con i nuovi compagni di squadra. Massimiliano Allegri dunque lo avrà a disposizione già per la gara contro il Liverpool di domani. La conferma arriva da un video postato su IG dal club rossonero.

LE PAROLE DI ESTUPINIAN A MILAN TV

Pervis Estupinan è un nuovo calciatore del Milan. Ecco le sue parole a Milan Tv.

Raccontaci le emozioni delle ultime ore, cosa ti sta passando in testa?:

“La verità è che sono molto contento ed emozionato, perché si avvera un sogno che avevo fin da bambino: giocare in una squadra così grande. Ora che si è realizzato il mio sogno, sono molto contento e molto felice. Credo che il tanto lavoro abbia dato i suoi frutti e ora non vedo l’ora di cominciare, facendo le cose bene”.

Cosa hai pensato quando hai sentito dell’interesse del Milan? Cosa rappresenta?:

“La prima volta che il mio agente mi ha detto che il Milan era interessato a me, gli ho detto che mi sembrava una buona idea perché è una squadra molto grande. Credo che non lo dico solo io ma tutti lo sappiano quanto grande è il Milan. Quando pensano a te e ti arriva un’offerta dal Milan hai subito voglia di ascoltare con attenzione. Sono davvero contento e ho tanta voglia di iniziare”.

Giocherai sulla fascia di Leao: che ne pensi di Rafa? Come ti immagini la connessione?:

“Sono contento di giocare vicino a un giocatore di grande livello come è Rafa Leao: lo ho sempre visto. Sicuramente andrò a imparare molto da lui e io allo stesso modo cercherò di aiutarlo nel mio piccolo per rafforzare la fascia sinistra”.

Hai parlato con De Zerbi prima di venire al Milan?:

“Non ho avuto l’opportunità di parlarci ma al Brighton, quando mi ha allenato, sempre parlava molto bene della Serie A. Ci raccontava di come i tifosi vivono con grande passione il calcio, qualcosa che gli ricordava il Sudamerica. Da Sudamericano è qualcosa che ti riempie di orgoglio: adesso sono qui e posso vivere tutto questo”.

Sei il primo giocatore ecuadoregno della storia del Milan. Che ne pensi?:

“Sono molto felice di poter continuare a scrivere la storia. Per me è un passo molto grande, è davvero una grande opportunità firmare per questo grande club. E per il mio paese è ovviamente una notizia molto grande: molta gente tifa il Milan nel mio paese ed è la prima volta che un ecuadoregno gioca al Milan, è una cosa incredibile e ho ricevuto molti messaggi da tanti connazionali che vivono anche in Italia o a Milano. Sono orgoglioso fare parte di questa storia: l’unica cosa che voglio è fare le cose bene per tenere alto il nome del mio paese”.

Come ti descriveresti caratterialmente? Come puoi aiutare la squadra con la tua attitudine?:

“Sono una persona che vuole vincere sempre. Il Milan è un grande club perchè ha sempre vinto trofei importanti e sempre ha avuto la mentalità di vincere. Per questo sono venuto al Milan: voglio crescere, voglio vincere titoli e molte cose con il club. Mi piace vincere, lavorare tanto e posso dare molto alla squadra con il mio lavoro, con le mie esperienze e con quello che ho imparato. È così che posso aiutare il club per conseguire traguardi importanti”.

Cosa ti aspetti dalla Serie A e dall’Italia?:

“È un sogno che diventà realtà. Arrivo in un club molto grande come il Milan e mi aspetto di vincere tanto, di essere felice e di rendere felici i tifosi. Ho tantissima voglia di iniziare a lavorare con la squadra. Prometto che darò il massimo di me stesso e che lavorerò al massimo per fare felici i tifosi. La cucina italiana? Mi piace molto la pasta”.

Il messaggio ai tifosi:

“Ciao a tutti, sono Pervis Estupinan. Sono qui per raggiungere grandi risultati insieme a voi. So quanto grande è questo club e perciò motivo sono venuto qua per vincere, festeggiare insieme. Non vedo l’ora di cominciare e ci vediamo presto a San Siro. Forza Milan!”.