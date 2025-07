Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Mancano poco più di 24 ore alla seconda amichevole ufficiale del Milan, il quale affronterà il Liverpool a Hong Kong. Nel frattempo si riflettere sul mercato estivo, con due operazione (una in entrata e l’altra in uscita) che potrebbero essere in dirittura d’arrivo.

Rilancio Jashari

Il Milan non molla la pista Ardon Jashari e prepara il rilancio decisivo. La nuova offerta prevede una parte fissa da 35 milioni di euro, in aumento rispetto alla precedente. Il centrocampista svizzero è considerato un profilo ideale per il progetto rossonero. L’inserimento di bonus legati a presenze e rendimento potrebbe facilitare l’accordo. Il Brugge riflette, ma la proposta ora è concreta e vicina alle richieste. Le prossime ore saranno decisive per la chiusura della trattativa.

È già vigilia

È vigilia di gara per il Milan, atteso domani dalla seconda amichevole ufficiale estiva. I rossoneri affronteranno il Liverpool in un test di alto livello a Hong Kong. La sfida rappresenta un banco di prova importante per valutare i progressi della squadra. Allegri cercherà risposte sul piano tattico e della condizione fisica. Possibile qualche cambio nell’undici iniziale rispetto alla gara con l’Arsenal. Calcio d’inizio previsto domani alle ore 13:30 italiane.

Addio Colombo

Lorenzo Colombo è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante lascia il Milan in prestito con diritto di riscatto già definito tra i club. Il diritto può trasformarsi in obbligo al verificarsi di condizioni favorevoli. Basteranno la salvezza del Genoa e obiettivi raggiungibili legati a gol e presenze. Mancano solo le firme per ufficializzare l’operazione. L’italiano classe 2002 si prepara a una nuova esperienza per trovare continuità e minuti.

Le prima parole di Estupiñán

Prime parole da rossonero per Estupiñán, intervistato ieri da Milan TV. Il difensore ha espresso grande entusiasmo per l’inizio della sua avventura a Milano. “È un sogno che si avvera, voglio vincere e dare tutto per questa maglia“, ha dichiarato. L’ex Brighton ha parlato di orgoglio e ambizioni, mostrando subito grande determinazione. Il nuovo acquisto rossonero sarà presto a disposizione di Allegri a Hong Kong. Tifosi curiosi di vederlo all’opera già nei prossimi impegni della tournée.