Milan: domani alle 12:30 la conferenza stampa di Allegri e Fofana

Domani, in vista della partita contro il Liverpool, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa. Anche in questa occasione ci sarà un giocatore con lui. Questa volta toccherà a Youssouf Fofana. Il francese ha saltato la prima partita perché ancora non al 100% ma la sua presenza di domani potrebbe essere a disposizione del tecnico già contro il Liverpool. La conferenza si terrà alle 12.30 ore italiane, in mezzo tra la sessione mattutina e pomeridiana di allenamento.