Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Dopo la prima amichevole contro l’Arsenal terminata per 1-0 a favore degli inglesi, il Milan nella giornata di oggi ufficializzerà l’arrivo del terzino Pervis Estupiñán. Fra campo e mercato, vediamo le notizie di rilievo della giornata di oggi.

Allegri fiducioso

Nonostante la sconfitta nella prima amichevole ufficiale contro l’Arsenal, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, si è mostrato fiducioso. “Sono contento di quello che ho visto“, ha dichiarato al termine della gara. Il Milan è solo a quindici giorni dall’inizio della preparazione e la condizione non è ancora ottimale. La squadra ha mostrato buone azioni di gioco, ma deve ancora crescere sul piano fisico e tattico. “Avremo tempo per imparare e migliorare“, ha aggiunto l’allenatore. Lo spirito positivo dello staff lascia ben sperare in vista della nuova stagione.

Estupiñán c’è

Oggi il Milan ufficializzerà l’arrivo di Estupiñán, nuovo rinforzo per la difesa rossonera. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il giocatore sarà annunciato dal club. L’ecuadoriano rappresenta un investimento concreto, con grande adattabilità al gioco di Allegri. Il terzino volerà subito ad Hong Kong per unirsi al resto della squadra. Lì il Milan proseguirà la tournée asiatica con nuove amichevoli in programma. Il tecnico livornese lo valuterà da vicino nei prossimi allenamenti per integrarlo al meglio.

Il futuro di Emerson Royal

Salta il trasferimento di Emerson Royal al Besiktas, ormai vicinissimo alla chiusura nelle giornata di ieri. Decisivo l’inserimento del Flamengo, che ha superato la concorrenza del club turco. Il club brasiliano è ora in vantaggio nella corsa al terzino destro. Il Flamengo ha proposto al Milan un trasferimento a titolo definitivo. I rossoneri stanno valutando l’offerta, ritenuta interessante anche sul piano economico. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra le parti per provare a chiudere.

Fonseca vuole Torriani

Dopo il buon spezzone di gara contro l’Arsenal, Torriani ha attirato l’attenzione di diversi club. Il giovane portiere del Milan si è distinto con molteplici interventi decisivi. Fonseca, colpito dalla sua prestazione, lo vorrebbe al Lione per rinforzare la rosa. Il tecnico portoghese stima molto il profilo del classe 2005 rossonero. Il club valuta se trattenerlo o lasciarlo partire per un’esperienza all’estero. Nelle prossime ore potrebbero iniziare i contatti tra le due società.