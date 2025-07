Guerra-Milan: pista riaperta? Lui non rinnova col Valencia

Javi Guerra rifiuta il rinnovo col Valencia e torna nel mirino del Milan. Forte la concorrenza del Manchester United: bisogna fare in fretta.

Il Milan continua senza sosta a lavorare per acquistare un centrocampista, ma il primo obiettivo, Ardon Jashari, è ormai in stallo da più di un mese a causa del muro eretto dal Brugge.

A questo punto potrebbe riaprirsi la pista che porta a Javi Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003 del Valencia, che il Milan aveva sondato prima di puntare con decisione su Jashari.

Javi Guerra rifiuta il rinnovo: c’è anche lo United

Nella giornata di oggi è arrivata un’indiscrezione riportata da Marca: Javi Guerra avrebbe rifiutato il rinnovo propostogli dal Valencia.

Se il Milan vuole provarci, dovrà abbandonare la pista Jashari e farsi avanti rapidamente, perché sullo spagnolo c’è forte la concorrenza del Manchester United, che, sempre secondo Marca, sarebbe pronto a offrire subito 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il Milan è quindi chiamato ad agire in tempi brevi per evitare di far sfumare sia il piano A (Jashari), che nel frattempo è tornato ad allenarsi con il suo club, sia il piano B (Javi Guerra).