Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

È tempo di prima amichevole ufficiale in casa Milan. Quest’oggi alle 13:30 i rossoneri affronteranno l’Arsenal di Mikel Arteta a Singapore. Nel frattempo, si registrano movimenti concreti in ottica mercato sia in entrata che in uscita.

Sfuma Pubill

Marc Pubill non vestirà la maglia del Milan. Il terzino destro spagnolo è destinato all’Atlético Madrid. Il club della Liga ha chiuso l’operazione, superando la concorrenza rossonera con un’offerta che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una pista che sfuma per il Milan, da tempo interessato al giocatore per rinforzare la fascia destra. La dirigenza dovrà ora valutare nuove alternative sul mercato. L’idea resta quella di inserire un profilo giovane e di prospettiva.

Accordo con il Genoa per Colombo

Accordo di massima tra Milan e Genoa per il trasferimento di Lorenzo Colombo su una base di un prestito oneroso contro diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. L’attaccante è vicino al passaggio in rossoblù, con le due società che hanno definito la formula dell’operazione. Ora si lavora all’intesa con il giocatore per il contratto. Una volta sistemati gli ultimi aspetti, l’affare sarà chiuso. Colombo è pronto a una nuova avventura in Serie A. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi ufficialmente nei prossimi giorni.

Oggi Estupiñán in Italia

Pervis Estupiñán è atteso oggi in Italia per iniziare ufficialmente la sua avventura con il Milan. Il nuovo terzino rossonero svolgerà le visite mediche di rito nelle prossime ore. Subito dopo potrebbe arrivare anche la firma sul contratto. Il club conta di completare l’iter in tempi rapidi. Estupiñán sarà presto a disposizione di Allegri e volerà per raggiungere la squadra impegnata in Asia. Inizia così la sua nuova esperienza in Serie A.

La prima amichevole

Prima uscita ufficiale del Milan nella tournée estiva. Oggi i rossoneri sfidano l’Arsenal di Arteta. Si gioca a Singapore, con fischio d’inizio previsto per le 13:30 italiane. Un test importante per iniziare a mettere minuti nelle gambe. Allegri avrà l’occasione di valutare i primi assetti tattici. In campo spazio a diverse novità. Attesa per le prime indicazioni stagionali.