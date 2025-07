Milan, presentata la terza maglia della stagione 2025/26

Il Milan ha la sua terza maglia per la stagione 2025/26. ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito...

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il nuovo Third Kit PUMA x AC MILAN per la stagione 2025/26 è pronto a debuttare in campo durante il Pre-Season Tour nella regione Asia-Pacifico: verrà indossato per la prima volta nella sfida amichevole contro il Liverpool, in programma il 26 luglio al Kai Tak Stadium di Hong Kong. Il design è completamente rinnovato, ma lo spirito rossonero resta inconfondibile”.

Ancora il comunicato

“A partire da oggi, è possibile pre-ordinare la maglia sullo Store Online ufficiale del Club e, per chi si trova a Milano, la si potrà scoprire in anteprima visitando La Bottega del Diavolo in via Dante 12. E non finisce qui: per gli iscritti al programma fedeltà Rossoneri Rewards, la personalizzazione è inclusa con il pre-order. Un’occasione imperdibile per essere tra i primi a indossare il nuovo Third Kit e farlo davvero tuo”.