Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Mancano poco più di 24 ore alla prima amichevole ufficiale del Milan, il quale affronterà l’Arsenal a Singapore. Nel frattempo si riflettere sul mercato estivo, con due operazione (una in entrata e l’altra in uscita) quasi definite ufficialmente.

Estupiñán c’è

Estupiñán è più vicino che mai a vestire rossonero. Il terzino sinistro ecuadoriano, classe 1998, è stato individuato come l’erede ideale di Theo Hernandez. I contatti tra le parti sono avanzati e l’intesa sembra ormai vicina. Estupiñán porta esperienza internazionale e dinamismo sulla fascia. Il Milan punta su di lui per garantire continuità e qualità nel ruolo. Operazione in fase calda: la chiusura ufficiale può arrivare nei prossimi giorni.

Giornata di vigilia

Domani andrà in scena la prima amichevole della tournée estiva dei rossoneri contro l’Arsenal di Arteta. Un test importante per iniziare a ritrovare ritmo e condizione in vista della nuova stagione. L’entusiasmo è alto e la squadra è pronta a misurarsi con un avversario di prestigio. Sarà l’occasione per vedere all’opera i primi esperimenti tattici. Fischio d’inizio atteso per le 13:30 di domani, 23 luglio.

Pobega ai saluti

Pobega saluta il Milan con un post su Instagram e si prepara a una nuova avventura. Il centrocampista classe ’99 passa al Bologna in prestito con obbligo di riscatto, segnando così un addio definitivo ai colori rossoneri. Dopo essere cresciuto nel vivaio del Diavolo e aver vestito la maglia della prima squadra, Pobega è pronto a rilanciarsi di nuovo sotto la guida di Vincenzo Italiano. Operazione definita nei dettagli tra i due club.

Sirene arabe

Il futuro di Luka Jovic potrebbe essere lontano dall’Europa. L’attaccante serbo è sempre più tentato dalle ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Dopo l’ultima stagione al Milan, il suo destino sembra pronto a cambiare radicalmente. La possibilità di un trasferimento fuori dal continente prende quota giorno dopo giorno. Il giocatore sta riflettendo sul proprio futuro, con l’ipotesi araba che si fa concreta.