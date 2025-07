Milan, colpo di scena improvviso: “Cambia tutto! Ecco chi può arrivare”

Occhio alle possibili novità a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato del Milan. I rossoneri potrebbero puntare infatti su nomi diversi da quelli più chiacchierati nelle ultime ore: ecco chi c'è nel mirino di Tare

Tra le priorità di calciomercato del Milan ci sono sicuramente i due nuovi terzini titolari che Tare deve consegnare ad Allegri il prima possibile. Per quanto riguarda la fascia sinistra, l’erede di Theo Hernandez potrebbe essere Pervis Estupinan del Brighton. I rossoneri si sono fatti avanti con un’offerta concreta e la trattativa è attualmente in piedi.

La sorpresa invece potrebbe arrivare per la fascia destra. L’obiettivo designato pareva infatti essere Marc Pubill, ma il Milan nelle ultime ore sembrerebbe aver fatto un passo indietro per lo spagnolo. Le ultime news in merito riferiscono infatti di riflessioni interne al Milan e di un costo di 20 milioni fatto dall’Almeria che avrebbe frenato gli entusiasmi del Diavolo. La pista Pubill quindi potrebbe tramontare. Occhio dunque chi potrebbe sbarcare a Milano al suo posto.

Le alternative di calciomercato nel mirino del Milan

Sappiamo che a Tare e Moncada piace particolarmente il francese Guela Doué dello Strasburgo. Il 22enne rimane sicuramente tra gli attenzionati del Milan per la fascia destra difensiva, anzi sarebbe il preferito in assoluto dei rossoneri, ma anche in questo caso il prezzo non è un ostacolo banale. Tutt’altro. Si guarda dunque anche altrove, magari sempre in Francia.

In queste ultime ore infatti starebbe tornando di moda anche il nome di Wilfried Singo in ottica Milan. L’ex Torino, oggi al Monaco, piace da tempo dalle parti di Via Aldo Rossi e potrebbe dunque rappresentare una pista interessante e da non sottovalutare. Stando a quanto ci risulta, l’ivoriano classe 2000 è stato proposto al Milan nei giorni scorsi e i rossoneri starebbero valutando anche la sua candidatura. Pubill, Doué e Singo: al momento sono questi tre i nomi da seguire per la fascia destra, ma non sono ovviamente esclusi anche altri possibili nomi a sorpresa che potrebbero spuntare da un momento all’altro sulla lista di calciomercato del Milan.