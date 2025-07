Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

A due giorni dall’amichevole di lusso con l’Arsenal, oggi si terrà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri per presentare la prima partita della tournée estiva dei rossoneri. Con il tecnico livornese ci sarà anche Fikayo Tomori.

Conferenza stampa

Alle ore 9:00 si terrà la conferenza stampa pre-partita con Massimiliano Allegri e Fikayo Tomori, in vista del match estivo tra Arsenal e Milan. L’evento si svolgerà a due giorni dalla sfida, attesa con grande curiosità dai tifosi. Allegri potrebbe parlare anche di mercato oltre che di tattica e scelte tecniche, mentre Tomori commenterà i primi giorni di preparazione. La partita rappresenta un importante test in vista della nuova stagione.

Jashari non convocato

Ieri, domenica 20 luglio, il Brugge ha affrontato l’Union Saint-Gilloise nella finale di Supercoppa del Belgio. Ardon Jashari non è stato convocato, alimentando le voci su una rottura totale con il club. La trattativa con il Milan resta viva, ma il Brugge non intende abbassare le proprie richieste. Il centrocampista spinge per la cessione e mette pressione alla società. Situazione tesa, con nuovi sviluppi attesi nei prossimi giorni.

Morata-Como: ci siamo

Il Galatasaray ha raggiunto un accordo con il Milan per il futuro di Álvaro Morata, che verrà poi girato al Como. L’attaccante spagnolo, deciso a vestire la maglia lariana, farà ritorno in rossonero al termine dell’esperienza turca. Successivamente, sarà ufficialmente trasferito al Como. “Morata voleva solo il Como, ci siamo”, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Operazione definita nei dettagli, manca solo l’annuncio.

Accoglienza da star per Leao

Il Milan è atterrato a Singapore per la tournée estiva, accolto da una folla entusiasta di tifosi locali. Tra i più acclamati Rafael Leao, protagonista di selfie, cori e autografi all’arrivo. L’entusiasmo dimostra la crescente popolarità del club rossonero in Asia. In programma allenamenti e amichevoli di preparazione alla nuova stagione. Clima positivo e grande carica nel gruppo guidato da Massimiliano Allegri.