Continua a tener banco il futuro di Musah: ecco le ultime

Continua il pazzo mercato del Milan. Ora l'obiettivo è vendere Yonus Musah. Le parti sono al lavoro, ma...

Il Milan sarebbe intenzionato a vendere Yonus Musah. Il calciatore ex Valencia non ha convinto del tutto nelle due stagioni in rossonero e ora l’obiettivo del diavolo sarebbe quello di fare cassa con la sua cessione. Su di lui dopo l’interesse mostrato dal Napoli e il West Ham, ora c’è il Nottingham Forest.

Se ad inizio estate erano continue le voci che circolavano circa una sua cessione, ora non è più così. Ragion per cui il ds rossonero Igli Tare dovrà essere bravo a piazzarlo dal momento che il calciatore non rientra nei piani tecnici di Mister Max Allegri.