Milan, le top news di giornata

Tare ha scelto Victor Boniface dal Leverkusen, si può chiudere definitivamente a breve. Oggi vigilia di Milan-Cremonese

La principale notizia di oggi riguarda il mercato in entrata, con il Milan pronto a chiudere per l’attaccante: alla fine Tare ha scelto Victor Boniface, punta del Bayer Leverkusen. A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità. Oggi è anche la vigilia dell’esordio in Serie A.

Milan in attesa della prima sfida

La vigilia pesa sempre di più quando la stagione inizia. Il Milan domani sera riceverà la Cremonese a San Siro alle 20:45 in un debutto che non concede margini di errore. La squadra di Allegri arriva con aspettative alte, trascinata da un mercato estivo che ha acceso entusiasmo. Ma la prima giornata può sempre riservare insidie, soprattutto contro chi gioca senza pressione. San Siro dovrà essere il dodicesimo uomo, perché partire con il piede giusto significa anche mandare un segnale forte al campionato.

Le parole di Allegri

Alle 12 di oggi Massimiliano Allegri affronterà la stampa, e lo farà in un momento cruciale. La sfida con la Cremonese rappresenta un banco di prova per un Milan che cerca certezze. Le sue dichiarazioni diranno molto sullo stato d’animo della squadra, ma anche sulle scelte di formazione che non mancheranno di creare discussione. Allegri sa bene che ogni parola sarà letta come un segnale preciso, dentro e fuori lo spogliatoio. La conferenza non è mai solo comunicazione: è già parte della partita.

Boniface arriva in Italia

L’attesa è finita: oggi Boniface sarà finalmente in Italia per iniziare la sua nuova avventura. Visite mediche in programma, poi arriverà l’ufficialità che i tifosi attendono da giorni. Il giocatore porta con sé caratteristiche che possono cambiare il volto dell’attacco, fisicità e velocità che alzano l’asticella delle ambizioni. Non è un acquisto di contorno, ma un innesto pensato per incidere subito. Il club ha puntato forte su di lui e ora tocca al campo confermare la scelta. Il conto alla rovescia termina oggi.

Sassuolo non molla Adlì

La trattativa si trascina ma il Sassuolo non smette di crederci. Adlì è il nome in cima alla lista, un profilo che garantirebbe qualità e visione di gioco al centrocampo neroverde. Il Milan ascolta, consapevole che il giocatore cerca spazio e continuità impossibili da garantire a San Siro. Le parti lavorano per trovare la formula giusta, tra prestito e riscatto. Sassuolo vuole chiudere, senza esitazioni. È una mossa chiara: rinforzare subito con un elemento tecnico che può fare la differenza.