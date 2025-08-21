Conf. stampa, De Winter: “Se il Milan chiama, non puoi dire no”

Koni De Winter è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa di presentazione a Casa Milan in cui ha risposto ai giornalisti

Koni De Winter ha parlato nella conferenza stampa di presentazione a Casa Milan.

“È stata un’estate speciale, ho firmato con i rossoneri e ho giocato con il Belgio. La trattativa è stata velocissima: ero con la mia famiglia, mi ha chiamato il procuratore e mi ha manifestato l’interesse. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no”, ha proseguito l’ex Genoa. Poi il difensore centrale ha parlato di Allegri: “Con lui ho vissuto i miei primi momenti tra i professionisti, è un piacere ritrovarlo. Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole basta che gioco”, ha proseguito scherzando. “La maglia del Milan pesa molto, ma è anche altrettanto bello indossarla. Cerco sempre di fare bene partita dopo partita e di mettermi a disposizione, poi penso che il resto venga da sé. Qui non manca nulla, c’è tutto a disposizione e da calciatore è molto bello vedere che il club fa di tutto per farti stare bene. Penso di essere arrivato nel momento giusto della mia carriera, ho fatto tutto per step”. Un’ultima battuta sul duello di mercato tra Milan e Inter per acquistarlo: “Ho sempre letto delle cose ma da parte mia non c’è mai stato qualcosa di concreto, di serio”.