Milan, le top news di giornata

Si prospetta un’altra giornata intensa in casa Milan: la dirigenza continua a lavorare sia sul fronte entrate che su quello uscite, mentre la squadra continuerà oggi gli allenamenti sul campo in vista del primo impegno ufficiale stagionale, domenica 17 contro il Bari in Coppa Italia.
Oggi l’ufficialità di Athekame
Giornata di ufficialità in casa rossonera: Athekame diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Difensore giovane ma già maturo, porta con sé energia e prospettiva. La sua presenza aggiunge profondità e opzioni in una retroguardia che punta a essere tra le migliori del campionato con Massimiliano Allegri. Il vero giudizio, come sempre, arriverà dal campo.
Anti vigilia della prima partita ufficiale
A due giorni dal primo incontro ufficiale di Coppa Italia, il Milan si sta preparando giorno dopo giorno a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri. Domenica 17 agosto alle ore 21.15 i rossoneri sfideranno il Bari ai trentaduesimi della coppa nazionale
Jashari si presenta
Ieri, dentro alle vetrate di Casa Milan, il giovane svizzero Jashari ha rotto il silenzio con la sola forza della sua presenza. Occhi puntati, taccuini aperti, ma nessuna parola superflua: gesti misurati, sguardo fisso al futuro. In fondo, certi arrivi si annunciano meglio con il rumore muto delle telecamere che con i comunicati stampa.