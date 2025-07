Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Fra sedute di allenamento, idee di mercato e amichevoli, il Milan continua la sua tournée estiva tra Asia e Pacifico. Dopo la partita contro il Liverpool, fra pochi giorni i rossoneri affronteranno a Perth il Perth Glory il 31 agosto.

Si complica Jashari

Il Milan ha presentato un’offerta da 35 milioni di euro totali per Ardon Jashari, ma il Brugge non l’ha ritenuta sufficiente. Il club belga continua a valutare il centrocampista svizzero 40 milioni. Permane dunque una distanza tra domanda e offerta, nonostante i passi avanti rossoneri. La trattativa resta viva, ma serve un ulteriore sforzo economico da parte del Milan. Possibili nuovi contatti nei prossimi giorni per cercare un’intesa definitiva. La volontà del giocatore potrebbe pesare nella fase finale della trattativa.

Allegri a cuore aperto

Dopo l’arrivo a Perth, Massimiliano Allegri ha parlato con entusiasmo del suo ritorno al Milan. Il tecnico rossonero ha dichiarato apertamente il suo amore per il club e la maglia. “Non potevo rifiutare, amo questo club“, ha detto, riferendosi alla proposta arrivata dalla società. Allegri si è detto pronto a riportare il Milan ai massimi livelli, con ambizione e lavoro. Parole importanti che confermano il suo legame emotivo con l’ambiente rossonero. Ora l’obiettivo è chiaro: riportare il Diavolo in Champions League.

Parla Gabbia

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Matteo Gabbia ha tracciato un primo bilancio della preparazione estiva del Milan. Il difensore rossonero si è detto soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora con lo staff di Allegri. L’ambiente è carico, il gruppo unito e determinato in vista della nuova stagione. L’italiano ha sottolineato l’importanza di trovare presto la giusta condizione fisica e mentale. Per lui, la competizione interna sarà uno stimolo a fare meglio. Ora testa alle prossime amichevoli, per continuare a crescere.

Emerson Royal saluta il Milan

Emerson Royal ha salutato ufficialmente il Milan con un messaggio sui social. Il terzino brasiliano ha voluto ringraziare il club rossonero dopo la cessione al Flamengo. “Grazie per tutto! Sempre nel mio cuore“, ha scritto con emozione. Un passaggio breve ma intenso per lui a Milano, dove non ha lasciato il segno. Ora inizia una nuova avventura in Brasile, dove cercherà di essere di nuovo protagonista. I rossoneri intanto guardano già avanti per il sostituto sulla corsia destra.