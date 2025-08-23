Milan, le top news di giornata

Tare ha scelto Victor Boniface dal Leverkusen, fra poche ore potrebbe arrivare l'ufficialità. Oggi è il giorno di Milan-Cremonese

La principale notizia di oggi riguarda il mercato in entrata, con il Milan pronto a firmare l’attaccante: alla fine Tare ha scelto Victor Boniface, punta del Bayer Leverkusen. A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità. Oggi è anche il giorno dell’esordio in Serie A contro la Cremonese.

Serie A al via: Milan-Cremonese alle 20:45

Il campionato alza oggi il sipario e i riflettori saranno puntati su Milano. Alle 20:45 il Milan ospiterà la Cremonese a San Siro per la sua prima sfida di Serie A. I rossoneri vogliono iniziare con il piede giusto davanti ai propri tifosi. Dall’altra parte, la Cremonese cercherà di sorprendere e portare a casa punti preziosi. Una gara che promette spettacolo ed emozioni già alla prima giornata.

Allegri punta sul 3-5-2 per sfidare la Cremonese

Per l’esordio in campionato, Allegri sembra intenzionato a schierare il Milan con il 3-5-2. La scelta punta a garantire solidità difensiva e allo stesso tempo ampiezza sulle corsie laterali. In mezzo al campo ci sarà grande densità per controllare il ritmo del gioco. Davanti, due attaccanti pronti a sfruttare gli spazi lasciati dalla Cremonese. Una soluzione tattica che mira a bilanciare copertura e incisività offensiva.

Nuove visite per Boniface, il Milan vuole chiarezza

Proseguono le valutazioni mediche per Boniface, nuovo acquisto in arrivo per il Milan. Il club rossonero non vuole lasciare nulla al caso e ha programmato ulteriori accertamenti clinici. L’attaccante è considerato un rinforzo importante, ma prima serviranno conferme sulle sue condizioni fisiche. Solo dopo il via libera dello staff medico si potrà procedere alla firma ufficiale. Una scelta di cautela che testimonia l’attenzione della società sul futuro del giocatore.