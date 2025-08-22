Milan-Cremonese: San Siro sold out, e la Curva Sud?
Milan-Cremonese: San Siro sold out, e la Curva Sud?

Edoardo Benedetti
Milano
22 Agosto, 14:09
Curva Sud
San Siro sarà sold out per Milan-Cremonese con 75.000 tifosi presenti. Resta però in sospeso la situazione della Curva Sud

In occasione della sfida di domani tra Milan e Cremonese sarà ancora forte l’impatto del popolo rossonero a sostegno della squadra. Saranno infatti 75.000 gli spettatori a San Siro, di cui 35.000 abbonati. Il Milan è chiamato a inaugurare il campionato nel migliore dei modi e potrà contare sul sostegno dei propri tifosi. Tanti anche i tifosi della Cremonese presenti nel settore ospite: saranno 3.600.

La situazione Curva Sud

Sul fronte curva non ci sono ancora novità decisive e, di conseguenza, l’atmosfera nello stadio per MilanCremonese rischia di essere ancora un po’ sottotono. La Curva Sud sta infatti ancora aspettando sviluppi sulla questione della blacklist, sui permessi per esporre gli striscioni e sull’approvazione dei nuovi. L’auspicio è che la situazione possa risolversi entro la sfida contro il Bologna a San Siro, in programma domenica 14 settembre per la terza giornata di campionato.

