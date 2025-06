Milan, Tare spiazza tutti: torna di moda un vecchio pallino per l’attacco

Non è la prima volta che il nome del centravanti classe 1996 viene accostato a Diavolo , cosa già successa nel dicembre 2023. All’epoca il giocatore si era distinto per la stagione straordinaria con lo Stoccarda, ma alla fine si è trasferito presso il Borussia.

Ora il Milan è di nuovo interessato a lui per le sue qualità fisiche, la sua efficacia sotto porta e per il poter giocare sia come punta centrale che come attaccante esterno.