Calciomercato, il Milan vuole fare un colpo stellare: “Ecco chi vogliono!”

Come già confermato da Igli Tare, tra i colpi più importanti del calciomercato estivo del Milan ci sarà sicuramente anche un nuovo grande centravanti da regalare ad Allegri. Lo stesso tecnico rossonero vuole un attaccante di spessore che rappresenti una garanzia sotto porta. L'identikit è quello di un vero e proprio bomber d'area di rigore, capace di fare reparto da solo e portare tanti gol in più al reparto offensivo del Milan. Secondo le ultime news di mercato, Tare avrebbe a disposizione anche un extra-budget proprio per portare a Milano un nome di grandissimo spessore. Ecco perché in questi giorni sono circolati e sono stati accostati al club rossonero davvero tanti attaccanti, tra nomi fantasiosi, suggestioni clamorose, possibili sorprese e anche obiettivi veramente concreti. Per questo noi abbiamo voluto fare il punto sui nomi che sono davvero sul taccuino di Tare, tra chi si allontana e chi invece si avvicina al Milan: ecco tutti gli obiettivi rossoneri in ballo per l'attacco <<<