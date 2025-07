Milan, Tare rinuncia alla tournée estiva: svelata la motivazione

Igli Tare ha deciso di non seguire il Milan nella tournée estiva che si terrà in Asia e nel Pacifico per seguire da vicino il mercato

Il mercato sta entrando nel vivo anche in casa del Milan, con la dirigenza che si appresta a vivere giornate di fuoco per provare a chiudere tutte le trattative in ballo.

Tare rinuncia alla tournée estiva

La dirigenza meneghina ha fissato degli obiettivi concreti da raggiungere entro i prossimi dieci giorni. Per questo motivo il direttore sportivo Igli Tare dovrebbe rimanere in Italia per seguire da vicino gli sviluppi, rinunciando così a partire per la tournée precampionato.

Idee chiare

Il Milan ha le idee chiare su come rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con dei ruoli cruciali da migliorare. La volontà del direttore è di fornire a mister Allegri più innesti possibili nel minor tempo per permettere ai nuovi di adeguarsi al meglio alle idee dell’allenatore.