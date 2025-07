Milan, senti Savicevic: “Prendi Vlahovic, lo conosco ed è forte”

L'ex rossonero Dejan Savicevic ha parlato del Milan in vista della prossima stagione. Sentiamo le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Dejan Savicevic il quale ha detto: “Quest’anno, fra impegni con la Federazione e congressi Uefa e Fifa, ho visto poco calcio italiano. Ma Vlahovic mi piace, lo conosco: è giovane, ha 25 anni, forte, ha senso del gol, ha notevoli margini di miglioramento. Aveva fatto cose molto buone con la Fiorentina e anche, mi pare, con Allegri alla Juve”.

Ancora le sue parole

“Un suo approdo al Milan? Chissà. Ma ci va? La Juve lo dà via? Lo spero che il Milan lo prenda, per lui e per Allegri. Max mi è simpatico e non soltanto perché è tornato ad allenare il Milan“.