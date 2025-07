Milan, ieri sera cena di mercato tra Tare e Allegri: priorità stabilite

Ieri sera è andata in scena una cena di mercato tra Tare e Allegri, dove hanno discusso delle prossime mosse del Milan

Il Milan vuole tornare in alto, dove merita di stare. Per questo motivo la dirigenza è al lavoro a stretto contatto con il nuovo allenatore per cercare di creare una rosa all’altezza del club che rappresenta.

Nuovo incontro Tare-Allegri

Ieri sera è andata in scena una cena di mercato tra il ds Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri. Durante questo incontro i due hanno discusso circa le prossime mosse da realizzare.

Profili richiesti

Il Milan ha già chiuso gli arrivi di Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano (l’ufficialità è attesa nella giornata di oggi). Ma questi soli rinforzi non bastano, ne servono altri. Mancano infatti un terzino destro e sinistro, un centrocampista e un attaccante.

Altre priorità

Come dichiarato dallo stesso Tare in conferenza stampa qualche settimana fa: “Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d’attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.