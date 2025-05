Milan, Tare ha firmato il contratto: è lui il nuovo ds rossonero

Ormai non ci sono più dubbi. Igli Tare ha firmato il contratto e diventa così il nuovo direttore sportivo del Milan. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il dirigente albanese ha firmato in queste ore il contratto che lo legherà al club rossonero. Tare ha firmato un accordo per i prossimi due anni con opzione per il terzo anno, con un ingaggio da 800 mila euro all’anno. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità da parte del Milan. Subito dopo il nuovo ds potrà concentrarsi sul nuovo allenatore da prendere. Ma non solo, anzi. Milan, arriva Tare ed esplode il mercato: "Botto da 50 milioni!" <<<