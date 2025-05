Milan, arriva Tare ed esplode il calciomercato: “Botto da 50 milioni!” | News

Igli Tare e i suoi obiettivi di calciomercato per il Milan.

Igli Tare è pronto a prendere in mano le redini del calciomercato del Milan: ecco la lista di obiettivi del nuovo direttore sportivo rossonero.

Alla fine, dopo vari giri e diverse peripezie, il Milan ha scelto di puntare su Igli Tare come nuovo direttore sportivo. Il dirigente ex Lazio, pronto a iniziare a lavorare sin da subito, avrà il compito di dare il via alla rivoluzione rossonera e a un nuovo ciclo. Un ciclo che partirà chiaramente da un nuovo allenatore, ma anche da una squadra che verrà ampiamente rinnovata nel corso del prossimo calciomercato estivo.