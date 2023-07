Calciomercato Milan, Pellegatti: “Ci siamo, 2 colpi nelle prossime 24 ore!”

Sono ore frenetiche per il Milan, che vuole accelerare per altri colpi di calciomercato in entrata dopo aver già chiuso diversi acquisti importanti. Ma, come spesso vi abbiamo raccontato, c'è ancora molto che il club rossonero vuole concretizzare durante questa sessione estiva. E i prossimi innesti potrebbero arrivare già a strettissimo giro di posta.